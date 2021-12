Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul, oricare ar fi el, este sigur, este studiat incredibil de atent, fiecare aprobare este data doar dupa rezultate impecabile in studii, spune o romanca participanta ca voluntar in studiile clinice pentru un vaccin impotriva COVID. Potrivit unui postari pe pagina Ro Vaccinare, Silvia…

- Apelul facut de liderul AUR George Simion pe Facebook pentru un protest impotriva masurilor Covid, pe 21 decembrie la Parlament, a primit un raspuns chiar de la reprezentanții CNCAV prin care susținatorii lui Simion sunt invitați sa protesteze prin vaccinare, relateaza Digi24 . Administratorii paginii…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Marea Britanie a aprobat un nou tratament cu anticorpi contra Covid, care ar putea funcționa și impotriva variantei Omicron, anunța Sky news. Este vorba despre medicamentul Sotrovimab (Xevudy) dezvoltat de GSK și Vir Biotechnology. Tratamentul e destinat…

- Peste 400 de mii de doze de vaccin impotriva Covid au fost administrate, pana acum, in total, in centrele de vaccinare din judetul Brașov, au anuntat autoritatile duminica. Instituția Prefectului informeaza ca numarul de doze de vaccin impotriva COVID-19 administrate in județul Brașov, este de 406.575…

- Nou record de vaccinare impotriva COVID-19 in județul Brașov: 4.700 de doze administrate miercuri. Peste 3.300 de brașoveni s-au vaccinat cu prima doza de vaccin impotriva COVID intr-o zi, inregistrand un nou record in valul patru al pandemiei. Numarul de doze de vaccin impotriva COVID-19 administrate…

- Satele din Moldova par zone incognito pentru serurile anti-COVID-19. Dupa patru luni de la inceperea campaniei de vaccinare a intregii populații, in tara exista localitati unde rata de imunizare nu depaseste 2%.

- Imunizare impotriva COVID 19 cu peripetii, la Constanta Un barbat a lesinat, astazi, la centrul de vaccinare amenajat la Pavilionul Expozitional din Constanta.Se pare ca imunizarea impotriva COVID 19 i a creat ceva probleme, acesta lesinand de frica pe podea. Din fericire, barbatul nu a fost ranit.…

- Ivermectina a fost catalogata drept „un medicament miraculos” impotriva Covid, a fost promovata de persoanele sceptice in privința vaccinarii și chiar recomandata de autoritațile din unele țari pentru tratarea persoanelor infectate cu coronavirus. Realitatea este insa ca o serie de studii importante…