Stiri pe aceeasi tema

- Va dati seama ce grotesc ar suna sa spun ca eu cred in tuberculoza… Dar daca spun ca nu cred in COVID-19, as fi considerat un fel de ateu… Povestea asta cu si despre credinta in COVID-19 merge mana in mana cu o reala credinta noua, una de tipar tehnologic, una indelung pritocita: increderea puternica…

- "Lumea m-a divorțat de Reghecampf de patru mii de ori. Eu sunt vulcanica și toți se feresc de mine ca de diavol cand sunt nervoasa. E foarte rau ca sunt așa și am de lucrat aici cu mine. Cand e ceva ce ma deranjeaza eu ma exteriorizez. Imi ies din minți cand se face o nedreptate. Eu cand fac ceva…

- Autoritatile chineze au emis un avertisment cu privire la ciuma bubonica si au interzis consumul anumitor animale dupa ce un caz suspect a fost raportat intr-un spital dintr-o regiune nordica. Cel infectat este un barbat de 55 de ani, diagnosticat cu ciuma bubonica dupa ce a consumat carne de la un…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, sambata seara, politistii din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca doi barbati ar practica jocuri clandestine de noroc de tip "alba-neagra", pe pasarela din zona Perla din statiunea Mamaia.…

- Lumea filmului este in doliu. Comediantul englez John Peter Sloan a murit brusc, luni, la varsta de 51 de ani, in casa sa din Menfi, Italia, informeaza Corriere della Sera.In acest moment, nu se cunosc cauzele care au dus la decesul comediantului. John Peter Sloan s-a nascut in Birmingham, la 27 februarie…

- Aproape 50 de kilograme de heroina au fost gasite duminica, de polițiștii DIICOT, in bagajele unui cetațean bulgar, care se afla la volanul unui autocamion. Drogurile care pe piața valoreaza in jur de un milion și jumatate de euro, erau ascunse in pachete, printre mai multe sacoșe cu mancare. S.I.,…

- Fructele de padure sunt culturi mai puțin intalnite la noi in județ, dar care incep sa se bucure de un succes rasunator. Cei care dețin suprafețe mici de teren, chiar sub un hectar, sunt cei care și-au inființat o astfel de plantație și au avut succes cu afacerea cu fructe de padure. Cei doi tineri…

- Este nevoie de multa munca pentru a ajunge cineva cunoscut la Hollywood, mai ales datorita concurenței. Pentru a fi o actrița buna, trebuie sa muncești din greu, sa repeți ore intregi și sa intri adanc in pielea personajelor. Același lucru se poate spune și in lumea afacerilor, unde este nevoie de ambiție…