- Doua masini, dintre care una inmatriculata in Ucraina, au intrat in coliziune frontala. Un barbat, cetatean roman, si-a pierdut viata.In urma impactului, au suferit multiple rani alte 5 persoane: doua femei si trei copii din Ucraina.„14 subofițeri intervin cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala…

- FOTO| Polițiștii din Sebeș, EROI pentru o familie din Ucraina care a fugit de razboi: Au ajutat cu repararea mașinii și le-au oferit cazare Polițiștii din Sebeș, EROI pentru o familie din Ucraina care a fugit de razboi: Au ajutat cu repararea mașinii și le-au oferit cazare Doi polițiști din Sebeș au…

- Mai multe maternitați din Ucraina au fost evacuate din calea bombelor și a ploii de gloanțe. Mame, bebeluși nou-nascuți și femei insarcinate au fost transferate intr-un adapost antiaerian.

- Un polițist din cadrul Serviciului Rutier Bacau impreuna cu un coleg din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, ambii delegați in interesul serviciului, in timp ce efectuau serviciul de patrulare in zona Vama Siret au fost martorii unui moment emoționant. Polițiștii au vazut pe strada,…

- O femeie din Ucraina, care a trecut vama Siret cu un carucior in care avea un bebelus si cu alti doi copii de mana, i-a impresionat pe politistii romani. „Un carucior, o imagine dura si greu de acceptat”, au precizat reprezenzatii Politiei Romane, intr-o postare pe o retea de socializare unde au postat…

- Un autocar cu aproximativ 70 de femei si copii din Ucraina este asteptat sa soseasca in Braila, refugiatii urmand sa fie cazati o parte intr-un hotel din oras si restul in doua spatii amenajate in comunele Unirea si Viziru, potrivit informatiilor confirmate de Prefectura Braila, potrivit Agerpres.…

- FOTO Primii refugiați in județul Alba: Copii mici, femei și batrani au ajuns la Manastirea Dumbrava In județul Alba au ajuns primii refugiați fugiți din calea razboiului provocat de Rusia in Ucraina. Anunțul a fost facut pe Facebook, de purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei, Oliviu Botoi. Oliviu Botoi…

- Seful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), Filippo Grandi, a anuntat luni ca peste 500.000 de persoane au trecut din Ucraina in tarile vecine de la inceperea invaziei militare ruse, saptamana trecuta, transmit Reuters, AFP si DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…