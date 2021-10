Stiri pe aceeasi tema

- Numarul afganilor care incearca sa plece in Iran a crescut vertiginos dupa sosirea la putere a talibanilor in urma cu doua luni, dar cei mai multi sunt respinsi, uneori cu violenta, declara numerosi afgani, relateaza France Presse.

- Un avion transportând civili din Afganistan spre Qatar, al patrulea zbor charter dupa plecarea trupelor americane din Kabul la sfârsitul lunii august, a parasit capitala afgana - duminica - cu peste 230 de pasageri la bord, între care afgani, americani si europeni, a declarat un responsabil…

- Fostul sef al securitatii lui Osama bin Laden si-a facut aparitia in Afganistan, in orele in care ultimii soldati americani paraseau tara dupa 20 de ani. Amin ul -Haq, considerat printre cei responsabil cu un inarmarea gruparii teroriste Al Qaeda revine din refugiul sau la Tora Bora, cunoscuta fortareata…

- O dezbatere politica la televiziunea afgana arata ce inseamna viata in Emiratul taliban. Luptatori talibani inarmati stau, amenintatori, in spatele prezentatorului - care vorbeste despre caderea fostului guvern Ghani si insista ca populatia afgana “nu are de ce sa se teama” in noul emirat islamic al…

- Cofondatorul si numar doi al talibanilor, mullahul Abdul Ghani Baradar, a sosit sambata la Kabul pentru discutii cu alti membri ai miscarii si responsabili politici in vederea constituirii unui nou guvern afgan, informeaza France Presse. "El se va afla la Kabul pentru a se intalni cu responsabili…

- Cofondatorul si numar doi al talibanilor, mullahul Abdul Ghani Baradar, a sosit sambata la Kabul pentru discutii cu alti membri ai miscarii si responsabili politici in vederea constituirii unui nou guvern afgan, informeaza France Presse. "El se va afla la Kabul pentru a se intalni cu responsabili jihadisti…

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a sosit miercuri la Mazar-i-Sharif, principalul oras din nordul Afganistanului asediat de talibani, intr-o incercare de a coordona riposta impotriva insurgentilor, care controleaza de acum 65% din teritoriul afgan si mai mult de un sfert din capitalele de provincie…

