EXIT POLL ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Cifre neaşteptate în turul II, ce se întâmplă cu votul din diaspora UPDATE EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 TURUL II. Votul in diaspora pentru alegerile prezidențiale 2019, turul doi, va dura, ca și in primul tur, trei zile. Astfel, pentru primul tur al alegerilor, romanii din diaspora au putut vota in zilele de 8, 9 și 10 noiembrie. In cel de-al doilea tur, romanii sunt așteptați la vot in zilele de 22, 23 și 24 noiembrie. In primul tur al algerilor prezidentiale, pana sambata, la ora 10.00, votasera 88.042 de persoane. Potrivit BEC, in jurul orei 10.00, datele privind prezenta la vot arata ca pe listele suplimentare au votat 104.313 persoane, in timp… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au votat la sectiile de votare din strainatate a depasit, sambata, 119.000, arata datele Biroului Electoral Central (BEC). Potrivit BEC, putin dupa ora 9.00, pe listele suplimentare din strainatate au votat 101.682 persoane, in timp ce prin corespondenta au votat 17.503.…

- Votul in strainatate pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale a inceput, vineri, la ora 1.00, in Noua Zeelanda, Australia și Japonia. In primele sase ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale au votat aproape…

- Romanii din diaspora au la dispoziție trei zile, incepand de vineri, sa voteze in turul doi al alegerilor prezidențiale. Un numar de 165 de romani au votat deja in primele sase ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, conform…

- Romanii din diaspora au la dispoziție trei zile, incepand de vineri, sa voteze in turul doi al alegerilor prezidențiale. Un numar de 165 de romani au votat deja in primele sase ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, conform…

- 203 romani au votat in primele sapte ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, potrivit datelor Biroului Electoral Central.Astfel, vineri, pana la ora 08.00, numarul total al celor care au votat pentru turul al doilea…

- Votul in strainatate pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale va incepe, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1.00, in Noua Zeelanda si Australia si se va incheia luni, la ora 7.00. Potrivit Autoritatii Electorale Permanente (AEP) 715.064 de persoane cu drept de vot locuiesc in…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice faptul ca, in data de 15 noiembrie, de la ora 00:00, incepe campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor pentru Președintele Romaniei din data de 24 noiembrie 2019, aceasta urmand a se incheia sambata, 23 noiembrie…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 24.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 296.141 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Au votat 158.208 barbati si 137.953 de femei, potrivit BEC.A doua zi a votului in strainatate pentru alegerea Presedintelui…