Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 19 mai, ora 15.00, in Gradina Botanica a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturala va avea locdeschiderea oficiala a programului dedicat Zilei Internaționale a Muzeelor și Nopții Europene a Muzeelor – 2018.Evenimentul va include Inaugurarea foișorului (Pavilionul muzical) din Gradina…

- In timp ce unele persoane au noroc și de caștiguri financiare și de iubire, altele, insa, sunt inșelate atunci cand se așteapta mai puțin. Descopera care sunt zodiile care vor fi tradate in dragoste, mai jos.

- Fiecare parfum are o anumita personalitate și se recunoaște foarte ușor cu ajutorul simțului olfactiv. Daca te-ai gandit sa iți schimbi parfumul sau pur și simplu nu știi ce aroma ți se potrivește, PARFUMERIA.RO iți vine in ajutor. Afla de AICI ce parfum se potrivește zodiei tale. BERBEC – Nativelor…

- Cand decidem ca vrem sa tinem post este bine sa ne pregatim, iar pregatirea presupune atat pregatire mentala cat si alimentara”, explica dr. Florin Ioan Balanica. Alimentatia in post nu este si nu trebuie sa fie una intamplatoare, majoritatea persoanelor luand in greutate pentru ca iau decizii nepotrivite,…

- Cancerul colorectal este o problema de sanatate publica, pentru ca incidenta lui este din ce in ce mai mare, iar varsta la care poate sa apara a scazut in ultimele doua-trei decenii de la 60 de ani la 45 de ani. Boala este cauzata de alimentatia moderna, bogata in carne rosie, spune profesor doctor…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizeaza, in perioada 21-24 martie 2018, evenimentul „Descopera masteratele UAIC”.Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizeaza, de maine, timp de patru zile, evenimentul „Descopera masteratele UAIC”. Actiunea este dedicata studenților și absolvenților…

- Celulita ramâne dusmanul de temut al femeilor, mai ales în sezonul cald, când zonele afectate devin vizibile. Desi toate femeile îsi doresc sa arate bine, pentru asta este esential sa acorde atentie exercitiilor fizice pentru tonifiere, dar si alimentatiei, asta pentru…

- Horoscopul zilei de 5 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.