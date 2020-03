Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis doua nave de razboi echipate cu rachete de croaziera Kalibr in Marea Mediterana spre coastele siriene, a relatat vineri agentia de presa rusa Interfax, citand Flota rusa din Marea Neagra, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Doua fregate din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagra -…

- Avertisment dur lansat de Ambasadorul SUA in Romania. Regiunea in care se afla și Romania a devenit mai volatila ca urmare a agresiunii crescute a Rusiei in Crimeea, in Transnistria, in Donbass si in Marea Neagra, spune ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, la Campia Turzii. Dronele MQ-9…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca Alianta nu va copia conduita Rusiei si nu va desfasura noi rachete nucleare in Europa dupa disparitia Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), informeaza agentia EFE. ''Nu vom copia ce face Rusia.…

- Militarizarea Crimeei este parte importanta a strategiei Rusiei de aparare și securitate pe flancul sau sud-vestic, sustine expertul militar Nikolai Beleskov, relateaza „Obozrevatel”. „Ei (rușii) o considera un avanpost care ii pazește de direcțiile strategice sud și sud-vest și care, daca este necesar,…

- Deputatul fracțiunii „Edinaia Rossia" din Duma de Stat, Evgheni Fedorov, a declarat ca scopul Federației Ruse consta in capturarea tuturor republicilor ex-sovietice și recuperarea teritoriilor „Rusiei mari", dupa hotarele stabilite in 1945, transmite portalul kyrgyztoday.org. „Teritoriul fostei URSS,…

- Flota navala și aviația Rusiei au facut o adevarata demonstrație de forța in bazinul Marii Negre prin efectuarea unor manevre in cadrul carora au fost lansate rachete Kalibr, Moskit și Kinjal.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, a acuzat marți NATO ca de-a lungul anului 2019 ar fi acționat impotriva Rusiei prin creșterea numarului de misiuni de recunoaștere in apropierea frontierelor ruse, informeaza site-ul agenției de presa DPA, scrie Mediafax.Potrivit unor informații publicate…