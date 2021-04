Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Singeorz a fost condamnat la 80 de zile de munca in folosul comunitații… in comunele opoziției. Acesta a reacționat pe Facebook, spunand ca nu ii este rușine sa puna osul la treaba. „Ajut cu mare placere!”, a scris acesta. In 2016, polițiștii opreau in trafic mașina condusa de Traian…

- Raed Arafat, șeful DSU, vine cu noi precizari in cazul pacienților de la Spitalul Foișor. Șeful DSU a spus intr-o filmare postata pe pagina sa de Facebook ca un pacient care urma sa fie transferat de la Spitalul Universitar la Spitalul Foisor a decedat in urma unui stop cardiac inainte de a fi preluat…

- Premierul Florin Cițu spune ca va propune CNSU ca circulația in Noaptea de Inviere sa fie permisa pana la ora 5 dimineața, iar magazinele sa ramana deschise pana la ora 20.00 inainte de Paște. De asemenea, stațiunile de pe litoral vor fi deschise, iar unitațile de cazare pot fi ocupate in procent de…

- Carmen și Klaus Iohannis au participat impreuna la Slujba de Paște, la Biserica Romano-Catolica din Piața Mare din Sibiu. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Biserica „Sfanta Treime” din Piața Mare la ora 9.50, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, noteaza Antena 3. Șeful statului nu a dat declarații,…

- Nelu Ploieșteanu a incetat din viața la varsta de 70 de ani. Celebrul interpret de muzica lautareasca era infectat cu noul coronavirus și se afla de la jumatatea lunii martie internat in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din București. Decesul artistului a fost confirmat de SMURD pe…

- Surpriza mare in scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau. Cantareața a revenit la sentimente mai bune fața de fostul soț și l-a lasat sa-și vada copiii in weekend. Decizia sa este surprinzatoare in contextul in care, in urma cu cateva saptamani, cei doi s-au certat in fața porții artistei,…

- Klaus Iohannis: Este nevoie de restricții suplimentare Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Respectarea restricțiilor și accelerarea campaniei de vaccinare sunt doua masuri care pot limita raspândirea celui de-al treilea val al pandemiei, este de parere președintele…

