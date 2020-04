Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, ca Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, sa fie eliberata din arest preventiv, urmand ca aceasta sa fie cercetata sub control judiciar in dosarul in care este acuzata de luare de mita. CAB a admis contestatia depusa de Sorina Pintea si a desfiintat…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Caracal, cautat de autoritatile franceze dupa ce a comis furturi cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, a fost prins de politistii din Olt. Politistii din Olt l-au prins pe un barbat, de 45 de ani, din municipiul Caracal, cautat de autoritatile franceze…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, miercuri condamnarea unui minor de 17 ani, acuzat de comiterea mai multor infractiuni de talharie. Instanta a dispus internarea inculpatului intr-un centru de detentie pe o perioada de cinci ani pentru comiterea a 11 infractiuni de talharie. De obicei,…

- Polițistul din Targu-Jiu, pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare privind un dosar de furt in strainatate, va afla pe 6 februarie, daca va fi predat autoritaților din Germania. Decizia judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție va fi definitiva. …

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, marti, sa condamne la doi ani si trei luni de inchisoare un barbat de 27 de ani, din comuna Dranic. Barbatul a fost acuzat ca a lovit cu picioarele un politist, chiar in autospeciala oamenilor legii. Tot marti, barbatul a fost ridicat si dus in penitenciar…

- Trimis in judecata de Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, pentru ultraj, Vasile Grigorenco a fost achitat de magistrati. Judecatorii de la Judecatoria Constanta au ajuns la concluzia ca la dosar nu exista probe din care sa reiasa ca inculpatul a savarsit infractiunea de care a fost acuzat.…

- Cinci persoane acuzate ca au aprovizionat piata drogurilor de risc si de mare risc din judetul Tulcea, droguri pe care le achizitionau din alte judete din Romania sau de pe teritoriul Spaniei, ar putea fi puse azi in libertate Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta vor analiza azi cererea celor…