- Purtatorul de cuvant al PSD Radu Oprea susține intr-un interviu pentru RFI ca unele cheltuieli bugetare ar trebui reduse pentru a acoperi gaura din buget. Cu toate astea, acesta subliniaza ca nu vor fi concedieri sau taieri salariale.Intrebat daca vor fi taieri salariale ori concedieri ale…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a inaintat Guvernului un Memorandum privind mandatarea reprezentantilor statului in societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea repartizarii unei cote de minim 90%…

- "Referitor la reforma pensiilor speciale lucrurile sunt cat se poate de simple. Grupul de lucru, format din miniștrii care gestioneaza pensii speciale, va propune un set de amendamente care sa transpuna recomandarile Bancii Mondiale (BM) și ale Comisiei Europene (CE) in aceasta chestiune. Romania nu…

- Desființarea pensiilor speciale este cel mai bun subiect de ping-pong la ora actuala și probabil va fi cel puțin pana la alegerile din 2024. Pensiile speciale nu au aparut de curand, ci sunt de mai bine de doua decenii, astfel ca deși au existat numeroase tentative de desființare, pensiile speciale…

- In zilele de 6, 7 și 8 februarie 2023, in intervalul orar 10.00 – 14.00, membrii SANITAS se aduna in Piața Victoriei pentru a cere public guvernanților sa-și respecte obligațiile legale fața de angajații din SANATATE și din ASISTENȚA SOCIALA. "Atat timp cat cei aflați la putere ignora nevoile reale…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, in cadrul evenimentului aniversar dedicat implinirii a 25 de ani de activitate in Romania a Consiliului Investitorilor Straini (FIC), ca, potrivit datelor oficiale ale BNR, fluxul de investitii straine directe a fost de 9,4 miliarde euro in primele 10 luni si va ajunge…

- „Astazi (vineri – n.r.) am avut o intalnire de lucru si cu Francesco La Camera – directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabila (IRENA), in care tara noastra este membra, cu ocazia participarii la cea de-a XIII-a sesiune a Adunarii. Am transmis ca Romania este interesata de…