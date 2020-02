Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan și fostul președinte al celor de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan, actualmente la AFC Hermannstadt, discuta despre cea mai importanta dubla a ardelenilor din acest sezon, impotriva spaniolilor de la FC Sevilla. ...

- Universitatea Craiova s-a impus la Iași cu 5-2 și s-a apropiat la doar trei puncte de liderul CFR Cluj, pe care il va intalni etapa viitoare, pe „Ion Oblemenco“. La finalul partidei, antrenorul oltenilor, Corneliu Papura, s-a aratat mulțumit de jocul echipei și de atitudinea jucatorilor in momentele…

- Iuliu Mureșan (66 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a laudat la emisiunea GSP Live din aceasta dimineața strategia existenta la CFR Cluj, campioana ultimelor doua sezoane din Liga 1. Fost conducator in „Gruia” timp de aproape 15 ani, Iuliu Mureșan avertizeaza insa asupra pericolului…

- Iuliu Mureșan, președintele lui Hermannstadt, a povestit cum l-a transferat pe Emmanuel Culio (36 de ani) in anul 2007. Fotbalistul a jucat azi ultimul meci in Gruia, in victoria lui CFR Cluj cu Astra, scor 2-0, și a contribuit decisiv la golul doi. „Culio e un jucator extraordinar. E un muncitor desavarșit.…

- Universitatea Craiova intalneste astazi, de la ora 19.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe AFC Hermannstadt. Partida conteaza pentru etapa 14 din Liga I. Confruntarea va fi arbitrata de Marian Barbu (Fagaraș), ajutat de asistenții Alexandru Cerei (Cluj) și Stelian Slabu (Brașov). Reverva a fost numit…

- Liga I / Programul meciurilor din etapa a 17-a: Vineri, 22 noiembrie – ora 20.30: CFR Cluj – Chindia Targoviște.Sambata, 23 noiembrie – ora 18.00: Poli Iași – FC Voluntari, ora 20.30: FCSB – Astra Giurgiu.Duminica, 24 noiembrie – ora 13.30: Academica Clinceni – Dinamo, ora 16.30: Gaz Metan Mediaș –…