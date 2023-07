Stiri pe aceeasi tema

- Dominik Hasek, campion olimpic la hochei pe gheata in 1998 cu naționala Cehiei, propune ca sportivilor rusi si belarusi sa le fie permisa participarea la Jocurile Olimpice de la Paris doar in cazul in care aceștia vor afirma clar si raspicat ca ei condamnǎ Rusia pentru razboiul din Ucraina, scrie AP.

- Potrivit publicației Saechsische , toate secții de poliție de autostrada din Saxonia au fost sesizate telefonic pentru a-l localiza pe barbat, relateaza Știri Diaspora.Dupa ore, polițiștii din Dresda au reușit sa dea de urma acestuia. Cand și-a dat seama de cele intamplate, barbatul s-a apucat sa ia…

- Indiferent de ce colț de lume ai alege pentru a-ți petrece un sejur la mare, o sa auzi de vechi stațiuni care astazi au ajuns ruine, din varii motive. Astazi va propunem sa vorbim de o astfel de stațiune, care avea mare succes in anii ’70, dar a ajuns o ruina a Ciprului. Este vorba […] The post Statiunea…

- „Dupa cateva luni pline de evenimente și peste 100.000 de vizitatori, am ajuns la concluzia ca mulți nu știu ce inseamna un muzeu sau unde au ajuns, fie ca e vorba de parinți, profesori sau copii.Daca ai ajuns de buna voie sau adus de alții intr-un muzeu in aer liber, nu inseamna ca te urci pe monumentele…

- O data pe an Biserica parohiale Sfantul Ioan Botezatorul din Targu-Mures permite accesul in cripta de sub biserica, locul de veci al unor nobili, reprezentanti proeminenti ai invatamantului catolic precum si a membrilor decedati ai comunitatii armene din oras. „Piatra de temelie a bisericii, construita…

- Marea majoritate a pensionarilor din Craiova au fost lasați de primarie fara abonamentul gratuit pentru mijloacele de transport in comun. Marea majoritate a pensionarilor din Craiova au fost lasați de primarie fara abonamentul gratuit pentru mijloacele de transport in comun. In fapt, RAT Craiova facea,…

- Incidentul din Sanaa a avut loc in timp ce sute de persoane s-au adunat pentru a primi ajutor financiar intr-un eveniment organizat de comercianți cu cateva zile inainte de finalul Ramadanului, potrivit The Guardian și Reuters.Busculada a avut loc miercuri in Orașul Vechi din centrul orașului capitalei…

- Italia nu mai este dependenta de gazul rusesc, a declarat ministrul italian al Mediului și Securitații Energetice, Gilberto Pichetto Fratin, intr-un interviu pentru Corriere della Sera, citat de The Kyiv Independent.