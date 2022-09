Stiri pe aceeasi tema

- A avut parte de o nunta ca in povești, insa doar ea a știut ce a fost in sufletul ei. Adela Loredana și-a pus capat zilelor la varsta de 25 de ani, iar acum apropiații tinerei polițiste au rabufnit. Au spus adevarul despre cel care i-a fost soț, barbatul care i-a dat viața peste cap. Amanta polițistului…

- Tudorel Butoi, expert criminalist, a vorbit despre cazul tinerei din Maramureș care s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc. Tudorel Butoi, expert criminalist, a vorbit despre cazul tinerei din Maramureș, fiica de preot, care s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc din Cluj. Tanara in varsta de 18…

- Carmen Tanase s-a conformat generației tinerilor de astazi și și-a creat un cont pe platforma TikTok. Acolo, fiecare videoclip pe care il posteaza devine viral și strange numeroase aprecieri, vizualizari, dar și comentarii din partea fanilor. Ultimul videoclip al actriței a ridicat semne de intrebare…

- Ministrul Mediului: peste 200 de intervenții in cazul urșilor din zone locuite, in ultimul an. Ce masuri mai sunt pregatite Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat ca in ultimul an, dupa intrarea in vigoare a ordonanței care a reglementat intervenția impotriva urșilor periculoși, au avut loc peste…

- Claudia Patrașcanu i-a transmis un mesaj lui Gabi Badalau. Cantareața ii cere inca soțului ei sa o lase in pace și sa-i acorde in sfarșit divorțul pentru a putea ca și ea sa fie fericita și sa scape definitiv de aceasta casnicie. Vedeta susține ca mai tot timpul se cearta cu tatal copiilor ei.

- Rudel Obreja, susține ca fostul președinte al Federației de Box, a transmis un mesaj șocant de pe patul de spital. Transmite ca este bolnav de cancer și le cere autoritaților sa il elibereze pentru „a incepe demersurile medicale in Romania sau in strainatate!”. Rudel Obreja s-a intors dupa gratii pe…

- Rapid a emis azi un comunicat in care explica situația la zi in cazul procesului cu Julio Cesar (42 de ani), fost atacant al echipei in 2008. Context: Rapid a pierdut procesul la FIFA și TAS cu brazilianul Julio Cesar și trebuie sa achite 600. ...

- Shakia a lansat prima melodie dupa anunțul desparțirii de Pique. Versurile noii piese in colaborare cu David Guetta și Black Eyed Peas, numita "Nu-ți face griji", par sa fie un mesaj transmis starului de la Barcelona.