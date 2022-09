Stiri pe aceeasi tema

- Chiar și Bianca Dragușanu are un model in viața, atunci cand vine vorba de aspectul fizic. Recent, vedeta a facut marturisiri, in podcast-ul lui George Tanase, despre cum vrea sa aratate. Ce declarații a facut blondina, actuala iubita a lui Gabi Badalau.

- Cristina Cioran a devenit mama in urma cu un an, vedeta TV nascand-o prematur pe fiica ei, Ema, astazi in varsta de un an și doua luni. Cu toate ca s-a gandit ca ar putea sa o piarda pe cea mica, dat fiind faptul ca bebeluși nascuți prematur au șanse mari sa nu supraviețuiasca, Cristina Cioran susține…

- Andreea din sezonul 2 și Radu din sezonul 3 Mireasa au fost invitați in platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Cei doi au vorbit despre faptul ca vor deveni parinți, dar și despre cum au ajuns sa aiba o poveste frumoasa de dragoste.

- Radu din sezonul 2 Mireasa și Amalia, fosta concurenta din sezonul 4, s-au casatorit. Cei doi au publicat imagini inedite de la evenimentul discret și elegenat. Hai sa vezi ce rochie de mireasa a imbracat tanara.

- Alina și Valentin, finaliștii sezonului 5 Mireasa, au ajuns in Republica Moldova, acasa la tanara. Cei doi proaspat casatotiți petrec timp impreuna cu cei dragi, iar Valentin a publicat un videoclip in care se observa ca el și soția au fost intampinați cu drag de rudele Alinei.

- Sese și Giovana au vorbit despre planurile de viitor pe care le au, la scurt timp de la Finala sezonului 5 Mireasa. Aceștia au dezvaluit ca iși doresc sa se mute in chirie, fapt pentru care sunt destul de stresați. Iata ce alte dezvaluiri au facut cei doi.

- Dupa ce au parasit casa Mireasa, Alexandra și Cosmin au continuat sa țina legatura cu susținatorii lor, prin intermediul rețelelelor sociale. Recent, cei doi indragostiți au facut un live pe Instagram, in care au raspuns la intrebarile celor care ii urmaresc.