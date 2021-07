Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost reținut pentru 14 ore, magistrații au hotarat ca barbatul sa fie plasat sub control judiciar, motivand ca acesta nu reprezinta un pericol public. Intre timp, reprezentanții companiei de transport la care lucra șoferul de autobuz au inceput o ancheta interna pentru a afla cum de s-a ajuns…

- Un barbat din comuna Gradistea, judetul Ilfov, si-a injunghiat duminica dupa-masa fosta sotie si fosta soacra, iar apoi s-a sinucis. Atacatorul, in varsta de 56 de ani, a intrat in casa fostei neveste si lovit-o de mai multe ori cu un cutit.

- Un polițist din Constanța, Alexandru D, in varsta de 26 de ani, originar din județul Dolj, ofițer in cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța (IPJ), cu gradul profesional de inspector de poliție, a fost reținut, marți, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala. Polițistul…

- UPDATE: Doi dintre cei trei copii intoxicați au murit.Trei copii au fost transportați de urgența cu elicopterul SMURD la Spital dupa ce au inhalat un insecticid. Aceștia erau in stare foarte grava și inconștienți.La fața locului au fost trimise doua echipaje SMURD, trei echipaje ale Serviciului de Ambulanța…

- Copilul de doar un anișor, care a ajuns zilele trecute la spital in stare grava dupa ce a baut detergent lichid, se simte mai bine. Medicii spun ca micutul a fost transferat din sectia reanimare.

- Potrivit martorilor, scandalul a izbucnit pe malul Canalului Bega, pe Splaiul Nicolae Titulescu, nu departe de Gara de Nord. Acolo, mai multi migranti s-au incaierat, iar doi afgani au fost injunghiati. Acestia au reusit sa fuga pana pe Bulevardul Dragalina unde, din cauza ranilor, s-au prabusit. Oamenii…

- Potrivit martorilor, scandalul a izbucnit pe malul Canalului Bega, pe Splaiul Nicolae Titulescu, nu departe de Gara de Nord. Acolo, mai multi migranti s-au incaierat, iar doi afgani au fost injunghiati. Acestia au reusit sa fuga pana pe Bulevardul Dragalina unde, din cauza ranilor, s-au prabusit. Oamenii…

- Folkistul Victor Socaciu a fost internat in spital, fiind diagnosticat cu COVID-19, a declarat, pentru Agerpres, Ducu Bertzi. The post Cantarețul Victor Socaciu, internat in spital cu Covid-19, in stare grava appeared first on Renasterea banateana .