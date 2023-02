Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate (47%) din membrii Generației Z sunt dispuși sa accepte limitari economice pe termen scurt, cum ar fi o creștere mai mica a PIB-ului, pentru ca factorii de decizie sa investeasca intr-o strategie pe termen lung care sa promoveze o creștere mai durabila, potrivit unui studiu Dell Technologies.…

- In rechizitoriu, procurorii DNA arata ca, "la data de 22 octombrie 2009, inculpatul Simu Horia, printr un intermediar, a achizitionat drepturile litigioase ce priveau o suprafata de teren situata in municipiul Constanta, pretul cesiunii fiind de 700.000 de euroldquo;. Aceasta etapa a procesului penal…

- Ministrul interimar al energiei din Bulgaria negociaza, vineri, la Istanbul, incheierea unui acord privind accesul pe termen lung la terminalele de gaze naturale lichefiate (GNL) din tara vecina Turcia si tranzitul gazelor catre frontiera bulgara, relateaza Reuters.

- Pompierii clujeni au eliberat, cu ajutorul membrilor unei asociații pentru protecția animalelor, o vulpe care a ramas captiva sub un autoturism in Manaștur. Animalul ar fi fost speriat din cauza petardelor.Membrii Organizației pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului și pompierii clujeni…

- Uniunea Europeana pune presiune pe toți producatorii de electronice prin impunerea de standarde și de condiții de mediu in fabricarea de noi produse. Spre exemplu, din 2024 toți producatorii de telefoane vor trebui sa utilizeze pentru incarcare doar mufa USB-C, care ii va lovi cel mai mult pe cei de…

- Cutii de 30 de grame cu „urme de urs” se vand intr-un local din Targu Secuiees, iar firma producatoare garanteaza ca excrementele sunt autentic secuiești. Protecția Consumatorului Covasna a spus ca acestea nu pot fi retrase de la vanzare deoarece pe eticheta scrie ca nu este destinat consumului de catre…

- Doua sortimente de iaurt Pilos au fost restrase de la comercializare de catre Lidl, existand suspiciunea can acestea ar fi contaminate cu corpi straini. Potrivit unui anunt al ANSVSA, este vorba despre Pilos Iaurt natur 3.5- grasime, 1 kg Producator: Friesland Campina, Nr. Lot: 10B42B5-10; 10B429N-10…

- Mircea Negulescu, zis si Portocala, fost procuror de la DNA Prahova, acuzat de cercetare abuziva, participatie improprie in modalitatea instigarii la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare si influentarea declaratiilor martorilor, a fost achitat in prima instanta.Decizia…