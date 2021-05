Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Moroșanu (36 de ani) a venit total schimbat de la competiția Survivor Romania! Sportivul a ieșit din concurs in urma unei accidentari foarte serioase, a avut ruptura de menisc și va trebui sa se opereze in curand. Moroșanu a vorbit despre experiența Survivor ca fiind cea mai grea la care a participat…

- Zanni este unul dintre personajele controversate de la Survivor. El a ajuns in atenția publicului datorita lui Alex Velea, care l-a luat in Golden Boy Society și l-a ajutat sa inregistreze mai multe piese. Ca sa iși creeze o imagine și sa devina un produs, Zanni a participat la Chefi la Cuțite, acolo…

- Mai multe clipuri deepfake in care Tom Cruise e personajul principal fac senzație pe Internet. Au fost lansate pe platforma TikTok și il prezinta pe actor in diverse ipostaze. Numai ca cel pe care-l veți vedea in continuare nu e vedeta de la Hollywood, ci creația unui expert in efecte speciale, care…

- Pau Gasol, marea vedeta a baschetului spaniol, revine dupa aproape doua decenii la clubul la care și-a inceput cariera, Barcelona. Sportivul de 40 de ani va evolua pentru gruparea catalana pana la finalul sezonului.

- Polițiștii de la Rutiera l-au prins pe Florinel Coman, vedeta de la FCSB, circuland cu viteza pe Autostrada Soarelui. Totul s-a petrecut pe A2, la km 75, pe sensul Constanta catre Bucuresti. Fotbalistul a fost inregistrat de aparatul radar, cu viteza de 165 km/h. Sportivul a prezentat…

- Alex Velea a vorbit despre relația cu Antonia. Ce spune celebrul artist despre povestea de iubire pe care o are alaturi de mama celor doi copii ai sai? Vedeta a fost lovita de ghinion. Alex Velea, lovit de ghinion din cauza Antoniei. Ce detalii ofera despre relația sa cu solista? Alex Velea a surprins…