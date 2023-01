Stiri pe aceeasi tema

- Mama fetiței spune ca a așteptat cateva ore cu cea mica la urgențe, iar in momentul in care a fost consultata i s-a spus ca are roșu in gat și ca poate fi tratata acasa. Dupa doua zile, starea micuței s-a inrautațit, iar parinții au sunat la 112. A fost prea tarziu, insa. Fetița s-a stins din viața…

- O petrecere cu manele, a carei vedeta a fost un barbat imbracat in uniforma de poliție, a devenit subiect de ancheta. S-a intamplat in județul Valcea, dupa ce un film cu petrecareții a aparut pe rețelele sociale.

- 33 de percheziții au avut loc, luni, in Valcea și Gorj intr-un dosar de coruptie, delapidare, fals si infractiuni cu carbune. Procurorii au descins la mai multe exploatari miniere, la domiciliile persoanelor banuite ca faceau parte din rețea, dar și la sediul unui post de poliție. Potrivit surselor…

- Un medic stomatolog turdean, care profesa in zona Materna, a murit azi, subit, nefiind cunoscut cu afecțiuni cronice. Arcadie Boșcanean s-a nascut in Republica Moldova și avea 50 de ani. Profesa la Turda de foarte multa vreme și era cunoscut ca un stomatolog bun și atent cu pacienții sai, inclusiv cu…

- Mai mulți clujeni au ieși vineri seara in Piața Unirii din oraș pentru a protesta dupa ce cel puțin patru bebeluși au murit la Clinica de Ginecologie, potrivit publicației locale Știri de Cluj . Presa a relatat in ultimele zile ca familiilor nou-nascuților le-a fost ascunsa prezența infecțiile nosocomiale…

- Nosfe, membru al trupei Șatra Benz, a incetat din viața pe 16 octombrie, la doar 37 de ani. Soția sa, Madalina, a fost cea care l-a gasit și a anunțat poliția. Inițial, membrii trupei au anunțat pe pagina de Facebook decesul colegului lor, Nosfe, pe numele sau real Darius Crețan. Ulterior, Poliția Ilfov…