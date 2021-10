Stiri pe aceeasi tema

- ​Recent a trecut prin România modernul tren Connecting Europe Express, dar România este de mult deconectata de Europa când este vorba de domeniul feroviar. Din Austria pâna în Portugalia și din Suedia pâna în Grecia s-a investit mult în trenuri, sunt porțiuni…

- Fragmente celebre din muzica clasica, dar și emoționante prelucrari folclorice sau faimoasele Bohemian Rhapsody și Smooth Criminal (Michael Jackson) au umplut de bucurie sufletele melomanilor din Bistrița, ieri seara. La Centrul Cultural Municipal au fost prezenți ieri seara, intr-un concert de excepție,…

- Marti, 5 octombrie, la ora 18.30, Andrei Craciun va intra in dialog cu Lia Bugnar, eveniment prilejuit de lansarea romanului Prietenul visatorilor si al invinsilor, recent aparut in colectia Ego. Proza a editurii Polirom. Lansarea va fi urmata de o sedinta de autografe. * Evenimentul va avea loc in…

- Cu 15 etaje si o inaltime de 97 de metri, cladirea este din beton masiv, are 12.000 de metri patrati, iar deasupra ei este amenajat un amfiteatru in aer liber de unde se poate admira panorama orasului. In zilele senine se poate vedea dincolo de frontiera.

- Compania Blue Air a precizat, vineri, intr-un comunicat de presa, ca aloca o aeronava Boeing 737-8-MAX bazei de la Iasi care va fi deschisa din martie 2022. Totodata, Blue Air a anuntat ca din decembrie va inaugura ruta Iasi-Dublin, iar din 27 martie 2022 vor fi introduse alte cinci zboruri catre Paris,…

- Regizorul Dan Puican, fostul soț al Stelei Popescu, a murit la varsta de 88 de ani, anunța Teatrul National Radiofonic. Dan Puican a fost personalitate marcanta a Societatii Romane de Radiodifuziune, regizor cu o cariera artistica prodigioasa, incununata de numeroase premii si distinctii, noteaza sursa…

- “NN Group anunta numirea lui Kuldeep Kaushik in functia de CEO al NN in Romania, incepand cu data de 1 noiembrie 2021, mandatul sau fiind supus aprobarii autoritatilor locale. Kuldeep preia conducerea de la Gerke Witteveen, chief financial officer al NN in Romania, care a detinut rolul de CEO interimar…