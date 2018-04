Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul gasit impuscat pe un deal din Bistrita a fost plimbat intre spitale, cu 3 gloante in corp, 250 de kilometri. Victima, un tanar de 31 de ani din Republica Moldova, impuscat de 6 ori de un conational in urma unui conflict, avea 3 gloante in corp la momentul in care a ajuns la UPU Bistrita. Dupa…

- In Costa Rica acolo unde se afla, Elena Udrea a primit o propunere-bomba din Romania. Și anume sa scrie un scenariu de serial in genul celor produse de Netlfix, despre culisele vieții politice din Romania. Un fel de "House of Cards" autohton. Fosta șefa a Cancelariei prezidențiale a lui Traian…

- Povestea lui Costel Pirnau incepe cu o copilarie marcata de divortul parintilor sai. Dupa o perioada in care a stat la casa de copii, aceasta a revenit la sanul mamei sale! In vara lui 1993, a fost accidentat grav de un tramvai si a ramas infirm!

- Strategia de promovare a turismului romanesc nu a mai fost modificata inca de pe vremea lui Ceaușescu, astfel ca instituțiile statului reușesc sa risipeasca bani cu nemiluita. Cand a venit vorba de promovarea Romaniei la targuri internaționale sau diferite evenimente de profil, statul, prin Autoritatea…

- Primaria, Consiliul Local și Casa de Cultura a orașului Rovinari organizeaza un spectacol cu ocazia zilei de Dragobete. De fapt, cu o zi inainte, pe 23 februarie, cand Morris va sustine un recital in sala de spectacole a Casei de Cu...

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Justin Timberlake va canta la gala de decernare a premiilor BRIT 2018, care va avea loc la O2 Arena, Londra, pe 21 februarie, informeaza contactmusic.com. O sursa a spus pentru ziarul The Sun: „Justin a intrat in istoria Brit, dupa duetul cu Kylie, asa ca va fi mereu sinonim cu BRIT Awards. Va canta…

- "Prioritatea zero este adoptarea Legii turismului. Este un proiect de lege deja initiat si asumat de catre Guvern, iar acum se afla in dezbatere interministeriala. Au fost ceva probleme, dar voi urmari ca toate avizele venite de la ministerele care au semnalat probleme sa fie remediate in cel mai…