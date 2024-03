VIDEO - TV NEWS BUZAU - "OMUL ZILEI", cu Gabriela Bonciu. "Redescoperirea turismului si a traditiilor buzoiene!" - Nicoleta Galmeanu

Stiri pe aceeasi tema

- Editie speciala la TV News Buzau – “Omul zilei” cu Gabriela Bonciu si Viorica Raducanu, specialist Feng Shui. Subiectul – “Despre armonia energiei din interiorul casei”, a permis celor doua doamne din platou sa poarta o discutie aprinsa si mai mult decat interesanta despre energii, armonie si echilibru.…

- In editia de joi 8 februarie 2024 a emisiunii "Omul zilei" de la TV News Buzau, Gabriela Bonciu a avut-o ca invitat pe Florenta Bolache, psiholog. Tema a fost una actuala si spinoasa - " Stop bullying! Combatere și prevenție in școli,. Amanunte interesante despre acest fenomen tot mai prezent in scolile…

- In editia de joi 25 ianuarie 2024 a emisiunii “Omul zilei” de la TV News Buzau, Gabriela Bonciu a avut-o ca invitata in platou pe Gabriela Preda, mediator. Tema aleasa de moderator - "Puntea Ințelegerii: Secretele Medierii Eficace”, i-a permis invitatei sa atinga mai multe puncte esentiale atat din…

- In editia de joi 18 ianuarie 2024 a emisiunii “Omul zilei” de la TV News Buzau, Gabriela Bonciu a avut-o ca invitat pe Paula Dorina Ispas, președintele “Asociatiei.Imbunatatirea vieții” din Buzau .

- In editia din 11 ianuarie 2023 a emisiunii “Omul zilei” de la TV News Buzau, Gabriela Bonciu l-a avut ca invitat pe Traian Dragan, politist local. Tema intalnirii –“ Culisele sigurantei, Confesiunile unui Politist local", i-a dat posibilitatea realizatoarei sa discute despre mai multe aspecte din viata…

- CARAS-SEVERIN – Tradusa in cifre, ospitalitatea inseamna 10.722 de paturi si 25.596 de scaune, clasificate floral si/sau galactic! In 2023 au avut loc, la nivel national, doua actiuni de control „mamut“ in care au fost controlate azilele, in iulie, si apoi statiile de carburanti, in august. Daca sinistrul…

- O emisiune model despre femei si frumusete - "OMUL ZILEI", cu Gabriela Bonciu - "Secretele unui make up perfect" invitata: Gyu' Georgiana - make-up artist. In platoul TV News Buzau, Gabriela a reusit sa poarte o discutie despre tendinte si modele de machiaj si nu numai… amanunte, in materialul VIDEO…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a organizat vineri, 8 decembrie a.c., conferința de inchidere a proiectului „Eficientizarea activitaților de autorizare și control a operatorilor economici prin implementarea unui sistem informatic integrat dedicat” – Cod MySMIS 127623/cod…