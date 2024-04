Arheologii au ramas șocați atunci cand au descoperit pe fundul marii urmele unui oraș disparut sub valuri in urma cu mai bine de 2400 de ani! Orașul de sub Marea Neagra! Cercetatorii de la Muzeul de Istorie Naturala din Istanbul au descoperit ruinele unui oraș antic scufundat, cu origini ce se intind pana in urma cu 2400 de ani! Orașul de sub Marea Neagra ascunde artefacte de mii de ani Prima misiune de explorare subacvatica științifica in aceasta regiune a avut loc in 2020, insa acum incep sa iasa la lumina comorile orașului stravechi Kerpe. Cuvantul elen pentru acest golf era „Kalpe”, care se…