Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul criminalist Tudorel Butoi ii mitraliaza pe frații Tate! Acesta spune ca i-a analizat pe Andrew și Tristan Tate și ca cei doi sunt psihopați și pot constitui un pericol public daca sunt eliberați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa cum redacția Playtech Știri deja a scris, frații Tate au fost arestați pentru 30 de zile și puși sub acuzarea de trafic de persoane. In urma cu trei zile DIICOT anunța sechestrul pus pe mașinile de lux deținute de cei doi, precum și asupra unor imobile deținute de Andrew și Tristan Tate in Romania.…

- Andrew si Tristan Tate, cunoscuti la nivel international drept vedete in social media, le racolau pe femeile pe care le exploatau promitandu-le acestora relatii stabile. „Nevoia de atentie si stabilitate” a femeilor aflate in stare de vulnerabilitate era speculata pentru a le castiga increderea.…

- Cazul fraților Tate a ajuns și in atenția Arhiespicopului Tomisului, care se pare ca e la curent și cu știrile mondene. IPS Teodosie a anunțat ca se roaga pentru frații Andrew și Tristan Tate. „Cand aduni mai mult decat trebuie, ești, cum zice Mantuitorul, Mamonar! Asta e o blasfemie, o batjocura, e…

- Obișnuiți numai cu mancaruri și bauturi fine, interlopii Tate au trecut, in arest, pe meniu de penitenciar, „incercat” și de Elena Udrea sau Nicu Badalau: cozonac donat de Patriarhie și apa de la chiuveta. Noaptea dintre anii 2022-2023 a fost una neobișnuita pentru frații Andrew și Tristan Tate, aflați…

- Cei doi frați britanici, Andrew și Tristan Tate, vizați joi de percheziții DIICOT, sub acuzația ca au sechestrat doua fete, au fost reținuți pentru 24 de ore, informeaza Antena 3. Pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal in care sunt cercetați pentru trafic de persoane și viol. Î ...