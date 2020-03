Stiri pe aceeasi tema

- Spynews.ro a intrat in posesia unor informatii incredibile in cazul divortului dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi! Cei doi au rupt orice legatura legala, dar nu inainte de a face "show" in cabinetul notarial!

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat astazi la notar, iar vedeta a facut primele declarații dupa ce a semnat actele. Evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Cei doi s-au certat, iar la un moment dat, vedeta i-a aruncat telefonul pe geam, fostului ei soț. Bianca și Alex Bodi au facut primele…

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi au semnat actele de divort marti, 10 martie 2020, la un cabinet notarial din Bucuresti. Bianca Dragusanu a iesit nervoasa din cabinet, iar prima ei reactie a fost: "Mi-a luat telefonul!". Vedeta a precizat ca Alex Bodi i-a spart device-ul. Intrebata de SpyNews daca este…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns in urma cu puțin timp la notar, pentru a divorța, insa, lucrurile au luat o intorsatura neobișnuita și asta pentru ca vedeta a refuzat sa semneze actele. Bianca Dragușanu a ajuns prima la notar și nu a venit singura, ci insoțita de doi bodyguarzi. La scurt timp…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi se pregatesc de nunta, insa nu au stabilit data exacta cand va avea loc evenimentul. Un lucru este insa clar: vedeta știe cum vor arata rochiile de mireasa.„Eu ma pregatesc pentru nunta. Nu schimb multe rochii, vreo 15-20. Din nunta mea o sa fac un fel de prezentare de…

- „Eu ma pregatesc pentru nunta. Nu schimb multe rochii, vreo 15-20. Din nunta mea o sa fac un fel de prezentare de moda, pentru ca imi permit. Mi-am facut planuri, daca am atatea rochii de mireasa. M-am gandit sa schimb macar 5! Ma duc cu una la biserica, ma schimb in alta, mai stau doua ore ma schimb…

- In urma cu trei ani, mama Biancai Dragulanu a fost operata, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer. Acum, vedeta povestește care este starea de sanatate a mamei sale și cum ține totul sub control, mai ales ca boala poate recidiva oricand.„ Urmeaza sa o duc la un control pe mama, pentru ca a avut problemele…