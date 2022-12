Stiri pe aceeasi tema

- Iarna iși face simțita prezența in Romania, dupa ce temperaturile au scazut semnificativ, in ultima perioada. Cand va ninge in Capitala. Prognoza meteo se va menține inchisa in ultimele ore in țara noastra. Experții de la ANM anunța ploi și ninsori. Prognoza meteo pentru marile zone ale Romaniei Sezonul…

- Pentru autoritațile locale din Comarnic, a devenit deja o tradiție ca Sarbatorile de Iarna sa fie intampinate cu cantece care anunța nașterea Mantuitorului, langa bradul impodobit, in aer liber, in centrul orașului, Astfel, anul acesta, aprinderea iluminatului festiv a fost fixata in Ajun de Moș Nicolae,…

- Ne apropiem cu pași repezi de ultima luna din an, iar prognoza meteo se pare ca s-a schimbat. Același lucru aflam și despre prognoza meteo actualizata pentru decembrie 2022 in Europa care anunța schimbari. Prognozele privind caderile de zapada pentru iarna 2022/2023 indica o creștere a potențialului…

- Romanii raman fideli preferințelor lor in ciuda prețurilor exorbitante. Dovada acestui fapt sta in faptul ca și in 2022, stațiunea din Romania cu cele mai ridicate prețuri este in continuare aleasa de cei mai mulți romani pentru petrecerea Sarbatorile de Iarna, iar hotelurile și pensiunile de 4 sau…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași mari asftel ca romanii au inceput deja sa faca rezervari pentru petrecerea Craciunului și a Revelionului 2022-2023. Din nefericire, pachetele turistice pentru aceste sarbatori vor fi mai scumpe ca anul trecut. Unde iși petrec romanii Sarbatorile de Iarna 2022.…

- Se apropie Sarbatorile de Iarna astfel ca s-a anunțat 1.000 de lei prima de Craciun pentru angajati. Cine sunt romanii care vor primi bani inainte de Sarbatori, vedeți in articolul de mai jos. Se dau cate 1000 de lei prima de Craciun. Cine beneficiaza Șapte din zece companii din Romania vor oferi anul…

- Rikito Watanabe s-a numarat printre cei mai iubiți concurenți de la Chefi la cuțite. Daca in trecut s-a plans ca a avut numai de suferit in dragoste, iata ca astazi este mai fericit ca niciodata alaturi de iubita lui, Bianca. Cei doi traiesc o dragoste ca in povești, dar stați sa vedeți cum a inceput…

- In niciun caz nu trebuie sa ne multumim cu limita de 80% impusa de UE, ci sa mergem spre 90% sau 95%. Vicepresedintele ANRE mai spune ca ne așteapta o iarna extrem de complicata, iar asta pentru ca piața energiei este impredictibila și nu știm la ce sa ne așteptam cand vine vorba despre aprovizionarea…