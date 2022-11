EXCLUSIV Revoltă la Școala din Otopeni din cauza supraaglomerării și a orarului impus elevilor Un conflict mocnit sta sa izbucneasca la liceul din Otopeni: aproximativ o mie de parinți au semnat deja o petiție prin care cer administrației publice locale sa reglementeze haosul generat de permiterea dublarii numarului de elevi. S-a ajuns din acest motiv la folosirea unor zone improprii drept spații educaționale, la invațarea in trei schimburi și la scurtarea, fara temei legal, a orelor de clasa. Cum dinspre primarie vine deocamdata doar multa liniște, semnatarii amenința cu proteste. Fața de anii anteriori, cand la Liceul „Ioan Petruș” din Otopeni (unde invața de la clasa 0 pana la a XII-a)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

