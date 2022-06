Exclusiv. Reportaj: Turist „de sat”, la Calafat! (GALERIE FOTO) Cand pleci in vacanța, in Oltenia, cu trenul…Numai aceasta simpla fraza parca e suficienta. Treci prin Craiova și te indrepți spre Calafat, bantui prin oraș, sate, pe langa Dunare… Sunt multe de povestit, dar ramane și pe alta data, pentru a nu va pune la incercare rabdarea. Pentru inceput, ajungem in acel loc unde dintotdeauna oamenii au cumparat, vandut și vorbit mult: Piața! Ieftina piața la Calafat: intre 3 lei și 5 lei roșiile, ceapa 1 leu legatura, 3 ardei iuți mari la 2 lei și tot așa. „E plin dimineața la prima ora. Maine e targ, nu mai fuse de dinainte de pandemie, trebuie sa veniți Am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

