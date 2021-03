Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Becali a vorbit despre fostul sau jucator, Cristi Chivu (40 de ani), și a incercat sa explice dispariția lui din spațiul public din Romania. Fostul impresar crede ca fostul fundaș de la Ajax, Roma și Inter, care acum pregatește echipa sub 18 ani a „nerazzurri”-urilor, a decis sa stea departe de…

Parma a pierdut pe teren propriu, 1-2 cu liderul Inter, într-un meci din etapa a 25-a din Serie A. Folosit o repriza, Dennis Man a primit nota 5 în Gazzetta dello Sport.

- Marius Bilașco (39 de ani), directorul departamentului de scouting de la CFR Cluj, cere aplicarea stricta a regulamentelor de licențiere din Liga 1. Marius Bilașco e de parere ca formațiile fara un stadion propriu, dotat corespunzator, nu ar trebui sa evolueze in Liga 1. Vizata direct de declarațiile…

- Emisiunea va putea fi urmarita in direct și pe Facebook, pe paginile Realitatea.net și Realitatea Sportiva. In studioul emisiunii va fi prezent impresarul Victor Becali, impreuna cu jurnalistul Razvan Boanchiș.Invitații, alaturi de moderatorul Claudiu Giurgea, vor avea ca subiect principal culisele…

- Danuț Lupu (53 de ani), fostul mare fotbalist de la Dinamo și Rapid, nu crede ca Dennis Man (22) are calitațile necesare pentru a se impune in Serie A. Dennis Man, transferat de la FCSB la Parma in schimbul a 11 milioane de euro, a jucat deja pentru clubul emilian, in infrangerea cu Napoli, scor 0-2.…

- Bobi Verdeș (40 de ani), fostul atacant al Universitații Craiova de la inceputul anilor 2000, și-a inceput cariera de antrenor, deocamdata la nivelul ligilor inferioare. Inevitabil, olteanul a luat deja contact cu capriciile conducatorilor din fotbal. Verdeș a simțit riscurile meseriei pe propria-i…

- Aime Lema, primul antrenor de culoare din fotbalul romanesc, a fost invitat in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, in cadrul careia a comentat incidentul cu tenta rasista petrecut in timpul meciului dintre PSG și Istanbul Basaksehir, atunci cand Pierre Webo (38 de ani) a fost numit „ala negru”…

- Costin Ștucan il are invitat la GSP Live, azi, de la 09:01, pe Aime Lema, primul antrenor de culoare din fotbalul romanesc. Aime Lema este un fost fotbalist și antrenor in ligile a treia și a patra din Romania. Fiu de diplomat congolez, a ajuns in Romania in 1991, la studii, și nu a mai plecat. S-a…