- Un individ a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru șantajarea antrenorului echipei Universitații Cluj, Ovidiu Sabau, cu ajutorul unor inregistrari compromițatoare implicate fiica acestuia. Fiica lui Ovidiu Sabau a renunțat la credința „Martorii lui Iehova” in 2019…

- Proiect unic in fotbalul romanesc: echiperii CSM Unirea Alba Iulia – acces la cursuri de dezvoltare personala și educație continua Proiect unic in fotbalul romanesc: echiperii CSM Unirea Alba Iulia – acces la cursuri de dezvoltare personala și educație continua Primul proiect concretizat al noului team…

- Fostul președinte al Universitații Craiova, Sorin Carțu, l-a desființat pe Ivaylo Petev din cauza greșelilor tactice comise de antrenorul bulgar in meciurile cu Farul (1-2) și FCSB (0-3). Gica Craioveanu l-a pus și el la zid, intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor. Universitatea Craiova e in degringolada…

- Fostul mijlocaș Alin Stoica nu este impresionat de transferurile bifate de Radu Dragușin (21 de ani) și Horațiu Moldovan (26 de ani) in aceasta iarna. Fotbalul romanesc a avut parte de doua transferuri extrem de spectaculoase in aceasta perioada de transferuri. Fundașul central Radu Dragușin a ajuns…

- Este bomba momentului in showbizul romanesc! Raluca Pastrama și Ramona Olaru, "combinate" de același barbat, in doua zile consecutive. Ei bine, nu o sa va vina sa credeți. Atat Ramona Olaru, cat și Raluca Pastrama, au fost surprinse in compania aceluiași domn, doar ca in zile diferite! Iata imaginile…

- Ramas fara echipa din luna mai, Jugurtha Hamroun (34 de ani) a declarat ca iși dorește sa revina in fotbalul romanesc și a anunțat ca este in discuții cu „cateva cluburi” din Superliga. Algerianul este gata sa revina in fotbalul romanesc, dupa ce a mai evoluat pentru Oțelul Galați și FCSB in trecut.…

- Galeria Rapidului a oferit scene unice in ultimul sfert de ora al meciului cu FC Voluntari, dupa golul de 2-0 marcat de Ricardinho. Giuleștenii au pierdut, scor 1-2. Parasita de suporteri, cea mai redusa asistența din istoria noii arene la un meci din prima liga, Rapidul a aratat dezolant in fața Voluntariului. …

- Christophe Galtier, 57 de ani, ex-PSG, va fi judecat pe 15 decembrie pentru harțuire morala și discriminare, acuzații ce i s-au adus pentru perioada cand era antrenor la Nice. El a negat permanent, dar foștii sai jucatori și membri ai staffului tehnic le-au povestit anchetatorilor amanunte care il pun…