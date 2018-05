Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care a lansat un atac informatic asupra serverelor californiene ale foarte popularului joc video "World of Warcraft" (WoW), pentru a se razbuna in urma unei dispute pe care a avut-o cu un alt jucator de pe internet, a fost condamnat luni la un an de inchisoare in Statele Unite, informeaza…

- Reuniune istorica a ”bunicilor” muzicii dance, t-Short, trupa ce schimbat fața muzicii romanești odata cu apariția acesteia, la jumatatea anilor ’90. Dupa 18 ani de la dizolvare, Cosmin, Carmen si Eric, cei ce au deschis apetitul romanilor pentru muzica de discoteca si au avut primele recorduri de popularitate,…

- Expoziția are ca tema centrala „reeducarea”, punctul culminant al violenței detenției politice in perioada comunista. Picturile lui Paul Hitter vorbesc despre tortura fizica și psihologica și despre trairile profunde ale deținutului in momentele cele mai dificile, iar fiecare lucrare are la baza marturia…

- Expoziția are ca tema centrala „reeducarea”, punctul culminant al violenței detenției politice in perioada comunista. Picturile lui Paul Hitter vorbesc despre tortura fizica și psihologica și despre trairile profunde ale deținutului in momentele cele mai dificile, iar fiecare lucrare are la baza marturia…

- Liceenii din Cluj vor face experimente științifice platite de BASF Concernul german BASF va lansa in trei orașe din Romania – Cluj-Napoca, București, Iași – un program științific destinat elevilor. Chemgeneration se va desfașura in perioada 2018-2019 și va fi gratuit pentru toți liceenii din țara. Scopul…

- Jumatate din locuintele din Romania sunt incalzite cu lemne. Din cauza faptului ca prețul lemnului s-a scumpit in ultimele 12 luni, proprietarii de case nu mai au acces la acest tip de combustibil, chiar daca unii dintre ei sunt posesori de paduri. Printr-un joc perfid al legislației, Romsilva a fost…

- Cererea investitorilor pentru proiecte de oferte initiale de monede (ICO) ramane mare, insa capacitatea de a atrage fonduri descreste inca de la mijlocul lui 2017 iar lipsa unei evaluari riguroase si a unui proces de due diligence efectuat de investitorii potentiali genereaza o volatilitate extrema…