EXCLUSIV. Parcul Național Retezat, înființat de Emil Racoviță, a fost scos din patrimoniul UNESCO Una dintre cele trei rezervații naturale ale Romaniei a fost scoasa de un an de zile din patrimoniul UNESCO, dar Ministerul Mediului și Regia Naționala a Padurilor-Romsilva n-au scos scos o vorba despre acest dezastru ecologic. Doar doua rezervații ale biosferei in patrimoniul UNESCO La ora actuala, in rețeaua EuroMAB a UNESCO exista 308 rezervații ale biosferei in 41 de țari din Europa și America de Nord, dintre care trei rezervații naturale se afla in țara noastra. Este vorba de Rezervația naturala Pietrosul Mare, Parcul Național Retezat și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunarii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

