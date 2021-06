Ministrul USR al Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, schimba conducerile entitaților de sub tutela ministerului mai ceva ca pe camași, adica fara respectarea prevederilor legale, cum este cazul Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier (ISCTR). Ordin inregistrat cu cinci zile inainte de a fi emis Prin Ordinul ministrului Catalin Drula nr.886 din 17.06.2021 (vezi documentul in facsimil) ii inceteaza delegarea atribuțiilor funcției de inspector de stat șef și președinte al consiliului de conducere al ISCTR lui Bogdan Ștefan Durlea. In locul acestuia, Drula il deleaga…