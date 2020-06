Stiri pe aceeasi tema

- Mastile de protectie au devenit un accesoriu obligatoriu pe vreme de pandemie. In cazul unor persoane, insa, purtarea acestora - fie ca vorbim despre masti despre unica folosinta, fie despre cele reutilizabile - provoaca iritatii ale pielii, acnee, mancarimi.

- Mastile de unica folosinta au invadat plajele din Hong Kong unde, de cateva luni, locuitorii isi acopera fetele pentru a se proteja de noul coronavirus, relateaza vineri AFP. Potrivit asociatiilor pentru protejarea mediului, aceste masti se adauga cantitatilor deja ingrijoratoare de deseuri…

- Maștile, devenite obligatorii in spațiile publice inchise, protejeaza de noul coronavirus, dar trebuie sa fie folosite cu atentie pentru ca pot inflama tenul. Medicul specialist in dermatologie Oana Spanu a spus:

- Prin ordinul comun al Ministrului afacerilor interne și al Ministrului transporturilor infrastructurii și comunicațiilor operatorii de transport sunt obligați sa asigure distanța intre persoane, de cel puțin 1,5 m, in zonele cu risc de aglomerare; sa informeze pasagerii prin afișe, mijloace de comunicare…

- Conform documentului, pe perioada starii de alerta, masca de protecție trebuie purtata in orice spațiu public inchis, spații comerciale, mijloace de transport in comun și la locul de munca, pe toata durata prezenței in oricare din spațiile inchise ale incintei, In funcție de evaluarea riscului efectuat…

- Continua haosul legislativ privind masurile din stare de urgența. Masca de protectie devine obligatorie, insa in hotararea luata joi noapte de autoritati nu sunt prevazute si amenzi. Sanctiunile apar doar in legea starii de alerta, ce va intra luni in vigoare, conform Mediafax.Citește și: Pe…

- Masca de protecție ajunge sa fie cel mai cautat accesoriu vestimentar in sezonul primavara-vara 2020, girat chiar de marii designeri ai lumii, care au fost nevoiți sa-și adapteze colecțiile la pandemie....

- Intervențiile in teren ale angajaților E.ON se desfașoara in condiții sigure și cu respectarea stricta a regulilor de protecție sanitara Specialiștii companiei sunt dotați cu maști și manuși de protecție de unica folosința; In timpul lucrarilor este pastrata distanța de siguranța fața de alte persoane;…