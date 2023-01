Stiri pe aceeasi tema

- Alexia, adolescenta de 15 ani careia medicii i-au replantat brațele intr-o operație de 20 de ore, a fost externata astazi din spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași. Tanara a oferit primele declarații, dupa accidentul cumplit din Pașcani. Iata ce marturisiri a facut, cu zambetul pe buze, Alexia!

- Manelistul Culița Sterp, care a fost implicat luna trecuta intr-un accident rutier in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, a fost trimis in judecata, prima infațișare avand loc miercuri in camera preliminara de la Judecatoria Cluj-Napoca. Deși este cercetat sub control judiciar, manelistul risca sa primeasca…

- Cauza penala in privința tinerei care a tamponat mortal o fetița din Falești a fost expediata in instanța de judecata, anunța Procuratura Generala. Șoferița risca o pedeapsa de pana la 7 ani de inchisoare cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

- Accidentul mortal de la Bogdanești de marți noapte s-a produs din cauza consumului de alcool. Polițiștii au constatat ca tanarul care s-a aflat la volan și care a supraviețuit impactului violent era baut.Pe 15 noiembrie, puțin dupa ora 22.00, Poliția municipiului Falticeni a fost sesizata ca pe ...

- Sefa Complexului de servicii "Romanita" Roman, din cadrul DGASPC Neamt, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, pentru trafic de influenta. Petronela Cobuz este acuzata de DNA ca cerea bani pentru a facilita promovarea unor concursuri de ocupare a posturilor vacante. Un post de pedagog social…

- O functionara de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice a fost trimisa in judecata, sub control judiciar, pentru patru infractiuni de luare de mita, informeaza purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, prim-procuror Vestemean Ion, potrivit Agerpres."Prin rechizitoriul…

- Atat din partea lui Alex Zanoaga, cat și din partea Siminei Loica, un lucru este clar: nu mai exista cale de impacare intre ei, mai ales in condițiile in care bruneta formeaza acum un cuplu chiar cu Alexandru Bobicioiu, cel care i-a fost prieten lui Alex Zanoaga. Au depus deja actele de divorț, in instanța,…

- Monica Macovei,declarații despre accidentul rutier in care a fost implicata Monica Macovei. Foto: Arhiva. Monica Macovei, fost ministru al justiției, a fost implicata sâmbata într-un accident rutier în județul Constanța. Într-o postare pe o rețea de socializare, ea…