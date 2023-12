Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost singura țara din Europa care, pentru obținerea libertații, a trebuit sa fie varsat sange. Sacrificiul celor care au murit in decembrie 1989 este umbrit de faptul ca la conducerea țarii au ramas tot cei care facusera parte din structura Statului in timpul lui Ceaușescu.

- Precum mulți dintre dictatorii secolului XX, Nicolae Ceaușescu s-a tras dintr-o familie modesta și a urcat treapta cu treapta pe scara puterii, ajungand, in final, sa fie singur, intr-o lume cu mult diferita fața de realitate.

- Suporterii alb-violeti au organizat sambata seara 16 decembrie, Marsul Eroilor, un omagiu pe care il aduc in fiecare an eroilor s-au jertfit pentru libertate la Timișoara, in urma cu 34 de ani. Scandarile participanților la marș au fost bruiate de un spectacol de muzica populara organizat de primarie…

- Un american a povestit pe YouTube lucrurile care le detesta la țara sa adoptiva, Romania. Totuși, el susține ca se simte bine aici și ca este indragostit de Romania, dar nu poate inchide ochii la unele probleme.

- Studenții de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, in dialog cu tinerii privați de libertate de la Penitenciarul Aiud Studenții de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, in dialog cu tinerii privați de libertate de la Penitenciarul Aiud Luni, 13 noiembrie 2023, studenții și masteranzii…

- „Un film care ne-a impresionat prin mizanscena sa, o relatare istorica lipsita de manierism care ne-a surprins, un film care ne-a facut sa plonjam in haosul evenimentelor din 1989, odata cu fuga lui Ceaușescu. Un film in care agitația Revoluției nu e surprinsa doar in varii locuri din Sibiu, dar și…

- Robert Card, barbatul identificat in cazul masacrului in masa din Maine, este un instructor de arme de foc instruit de armata si a fost internat recent intr-un centru de sanatate mintala, informeaza CNN.Robert Card fusese instruit ca instructor de arme de foc la un centru de pregatire al Rezervei Armatei…

- Un important jurnalist italian a fost gasit vinovat de calomnie dupa ce a insultat-o pe premierul Giorgia Meloni intr-un interviu televizat. Roberto Saviano a folosit o injuratura pentru a o descrie pe Meloni in timp ce ii ataca pozitia privind migratia in decembrie 2020. El a primit o amenda…