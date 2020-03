EXCLUSIV. Interviu cu Rețeaua 2.0: „Statul nu face nimic cu privire la medicamentele de care depind viețile oamenilor” Rețeaua 2.0 este cel mai nou proiect creat de o echipa de voluntari – farmaciști, medici sau oameni care pot oferi din timpul și energia lor, pentru a le veni in ajutor celor care nu iși gaesec medicamentele de care au nevoie. Proiectul este de fapt continuarea Rețelei citostaticelor , pe care echipa a inceput-o inca de acum cațiva ani, din nevoia de a ajuta copiii cu probleme oncologice sa ajunga la medicamentele de care au nevoie pentru a le salva sau a le prelungi viața. Rețeaua 2.0 a fost lansata luni, 23 martie, prin postarea pe Facebook a unui formular unde oamenii puteau sa scrie daca au… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

