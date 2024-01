Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins de catre polițiștii clujeni in timp ce descarca deșeuri ilegale pe un camp din comuna Florești, județul Cluj. Barbatul a fost amendat cu 20.000 de lei. Astfel, primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, atrage atenția ca Floreștiul este supravegheat cu ajutorul camerelor de luat…

- DISPOZIȚIE privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Salcioara in ședința ordinara Primarul comunei Salcioara, județul Dambovița, Avand in vedere: Art 133 alin. (1), art. 134 alin (1) lit. a, alineatul 3 lit. a, alin (5) și respectiv articolul 135 din Ordonanța de Urgența…

- Bianca Dragușanu a vizitat din nou cabinetul medicului estetician pentru o noua intervenția la fața. Mulțumita de rezultat, ea a postat pe rețelele de socializare totul despre procedura „cat eye”, dar și imagini din timpul intervenției. In urma cu ceva vreme, Bianca Dragușanu a anunțat ca e pregatita…

- Primarul comunei Slobozia Bradului Merlin Ivancea a fost implicat in accidentul rutier care a avut loc in acesta seara, pe raza localitații Dumbraveni. Edilul conducea una dintre cele doua mașini implicate in accident. Din primele cercetari rezulta ca vinovat de producerea accidentului ar fi conducatorul…

- Dupa trei ani de eforturi, ieri s-au deschis porțile Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Prundu Bargaului – anunța primarul Doru Crișan. Echipa este formata din patru angajați ai primariei, care se vor ocupa de datele cetațenilor. Comuna Prundu Bargaului are, de ieri, propriul…

- Primaria comunei Florești a depus proiectul pentru construcția unei noi școli in localitate. ”Serviciile de proiectare pentru realizarea proiectului tehnic al școlii au fost scoase la licitație. Proiectul este intr-o faza avansata, avand documentația DTAC, azi trecem la urmatoarea faza care este licitația…

- Sala Casei de Cultura din comuna Horodnic de Sus s-a dovedit neincapatoare pentru spectacolul de copii „Prințul needucat și nastrușnicii”, o adaptare scenica dupa Anton Pann. Cateva sute de copii de la școlile și gradinițele din aceasta comuna au participat la un spectacol dedicat lor, oferit de Primaria…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a semnat contractul de execuție pentru construcția noii gradinițe din Tauți.Contractul are o durata de 18 luni și o valoare de 3.181.486,79 lei, fara TVA. Gradinița va oferi 3 grupe de clasa pentru invațamantul preșcolar și spații anexe. Suprafața totala construita…