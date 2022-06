Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul elvețian a cerut, miercuri dimineața, o pedeapsa de un an și opt luni de inchisoare, cu suspendare timp de doi ani, pentru Michel Platini și Sepp Blatter, in dosarul presupusei plați neloiale de doua milioane de franci elvețieni (1,8 milioane de euro), relateaza L'Equipe, anunța mediafax.…

- Doua epigramiste din Satu-Mare se judeca pentru ca una dintre ele s-a plans in instanta ca o colega de breasla a defaimat-o intr-un volum de epigrame. Reclamanta a obtinut 5.000 de lei daune morale, dar procesul nu este finalizat.

- O adolescenta de doar 15 ani a fost batuta pe strada de catre fostul sau iubit, cu doi ani mai mare. Fata se indrepta catre scoala cand a fost atacata de catre fostul sau prieten. In imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa cum tanarul o loveste pe fata cu bestialitate in plina…

- Handbalista Ana Maria Țicu (30 de ani), coordonator de joc la SCM Craiova, a fost suspendata de Comisia Centrala de Disciplina din cadrul FRH pentru incalcarea reglementarilor antidoping. Pedeapsa dictata? Suspendare de 6 luni. ...

- Un barbat din Vrancea i-a aplicat o „corecție” soacrei sale, impreuna cu care locuia in urma cu doi ani, nemulțumit ca aceasta „nu face nimic”. Scandalul nu era ceva nou in familie, avea sa se stabileasca in timpul anchetei, inculpatul fiind cunoscut ca un frecvent consumator de alcool și cu un temperament…

- ■ barbatul nu a achitat prejudiciul de peste 38.000 de lei ■ instanta a dispus executarea pedepsei de 2 ani de detentie, care initial era cu suspendare ■ Un patron nemtean poate ajunge dupa gratii, desi initial a fost condamnat cu suspendare intr-un dosar de frauda cu fonduri nerambursabile. Barbatul…

- Scandalul dintre Dan Alexa și Anamaria Prodan a fost destul de mediatizat, iar antrenorul de la CSM Reșița a vorbit despre relația pe care o are cu Anamaria Prodan, dar și despre episodul care a fost destul de discutat cu privire la palma primita de la ea in anul 2019. Iata ce a marturisit Dan Alexa!