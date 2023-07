Exclusiv. Directorul general provizoriu al Administratiei Fondului Imobiliar SRL Constanta este Iuliana Cristescu

Stiri pe aceeasi tema

- Stere Hira a demisionat din functia de director al AFI Constanta SRL Mandatul Iulianei Dobrin de director interimar al societatii inceteaza pe 8 iulie a.c. Ca niciodata in istoria administratiei publice locale, duminica, 9 iulie la ora 12.00, este convocat Consiliul de Administratie al societatii Administratia…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a CT BUS a luat act de incetarea contractelor de mandat, incepand cu data de 07.05.2023, ale lui Sauciuc Gelu, Dugaiasu Adrian Dan, Paraschiv Iorgu si Tutuianu Sorin Petrica administratori provizorii ai CT BUS SA In cadrul aceleiasi sedinte, AGA a procedat la…

- Conducerea portului Constanta vrea sa acorde printr-o procedura total netransparenta o importanta suprafeta de teren din port unei companii controlate de un oligarh rus, Safin Rishat. La pachet vine inclusiv prelungirea mandatului actualului director general numit de PSD. Ordinea de zi a sedintei Consiliului…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat, miercuri, ca a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala in cazul a 12 alesi locali. Potrivit unui comunicat al ANI, este vorba despre Gianina Ionela Topolov, consilier…

- Fost viceprimar al municipiului Medgidia timp de doua mandate, Luminita Vladescu, membru PSD Constanta a fost numita administrator provizoriu al societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia.Decizia a fost luata vineri, 26 mai in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii din sudul litoralului,…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta rechizitoriul dosarului in care Nae Catalin, fostul director general respectiv presedinte al consiliului de administratie al Institutului National de Cercetare Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" INCAS Bucuresti, a fost trimis in judecata de DNA, pentru abuz…

- Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 144, jud. Constanta, este convocat in sedinta in data de 29 30.04.2023, ora 11.00, la sediul social al societatii.Completarea ordinii de zi s a realizat la cererea actionarului Transilvania Investments…

- Ministrul Cercetarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja, a emis miercuri un ordin privind suspendarea din funcție a directorul general al Institutului Național de Cercetare Aerospațiala INCAS București, Catalin Nae, trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi pagubit instituția cu 5 milioane de euro.