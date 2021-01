EXCLUSIV. Directorul general CONPET, demis de ministrul Energiei Virgil Popescu Consiliul de Administrație al CONPET SA, format din Florin Cristian Gheorghe președinte și membri Aurelian Claudiu Popa, Daniel Gavrila Florin, Adrian Mihai Albulescu, Ciprian Constantin Iacob, Darius Meșca și Marian Nicușor Buica, l-a demis azi, in jurul orelor 14.00, surprinzator, fara vreo argumentație legala, la solicitarea expresa a ministrului Energiei Virgil Popescu, pe directorul general Vasile Timur Chiș. In locul acestuia, conducerea CONPET SA va fi asigurata pana la organizarea unui nou concurs de catre directorul general adjunct Anamaria Dumitrache. Potrivit informațiilor noastre,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

