Stiri pe aceeasi tema

- Este mare, mare scandal in lumea muzicii de petrecere! Celebrul Oneața, supranumit „regele barbutului” și Adrian Minune au ajuns la cuțite. Motivul? Dezamagirea pe care o simte Oneața, fața de omul pe care susține ca l-a ajutat cel mai mult in viața și care i-a „copt-o” fix cand nu se aștepta. Spynews.ro…

- Informatii de ultima ora in scandalul dintre What's Up si Alice Badea! Dupa ce Spynews.ro a anuntat in exclusivitate ca What's Up a ajuns la sectia de politie, au urmat detalii cutremuratoare! Acum, scandalul ia amploare! What's Up ar fi muscat de mana un om al legii.

- Lavinia Parva a devenit pentru prima oara mama, in urma cu doar cateva luni, iar de atunci viața ei s-a schimbat total. Deși majoritatea timpului se afla in preajma bebelușul ei, vedeta mai are cateva momente de relaxare, iar atunci face ceea ce ii place cel mai mult, sa citeasca.„Cartile sunt cei mai…

- Cantareata Lenna traieste zile de cosmar din cauza fostului iubit. Artista sustine ca este terorizata de cantaretul Hevito, cu care ar fi avut o relatie timp de 8 luni. Mai mult, Lenna povesteste ca barbatul ar fi incercat sa intre in casa ei, pe geam si ca artistul ar fi... bruscat-o. In tot scandalul…

- Marina Almasan a trecut prin clipe de groaza acum cațiva ani, cand fiica sa ar fi vrut sa se sinucida. Pe cand avea doar 24 de ani, tanara a trait o poveste de dragoste timp de un an alaturi de un barbat. Cand acesta a anunțat-o ca vrea sa se desparta, adolescenta isi suna mama si o ameninta ca se…

- Romanele de dragoste, cartile scriitorilor romani si cele de specialitate se vand cel mai bine in anticariate. Romanii se inghesuie sa cumpere carti la preturi mici, in conditiile in care, in librarii, le gasesc chiar si de zece ori mai scumpe. Anticariatul a devenit astfel o adevarata afacere pentru…