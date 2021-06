Stiri pe aceeasi tema

- Schimb de replici in legatura cu PNRR RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Comisia Europeana a transmis din nou o serie de observații la Planul Național de Redresare și Reziliența, potrivit unor documente obținute de presa online. Oficialii europeni solicita, de exemplu, informații…

- Proiect de reforma a pensiilor: „Tocmai ceea ce face risipa este exceptat” Foto arhiva Guvernul a adoptat proiectul de lege care reglementeaza conditiile în care angajatii îsi pot prelungi la cerere viata pâna la 70 de ani. Proiectul propus de Ministerul Muncii, în urma cu…

- Ministerul Economiei a publicat proiectul de Ordonanta de urgenta pentru liberalizarea promovarii exportului romanesc, care urmareste desfiintarea actualului program de promovare a exporturilor, acesta din urma dovedind „grave disfunctionalitati in urma mai multor controale interne si semnalari ale…

- Un grup de parlamentari a depus, la Senat, la finalul lunii aprilie, un proiect de lege pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 15/2002 referitoare la introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din Romania. Proiectul propune ca, "pe durata starii de…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, este acuzat de catre președintele Uniunea Generala a Industriașilor din Romania (UGIR), George Constantin Paunescu, ca a organizat o dezbatere publica… privata, adica netransparenta, privind Proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii…

- Ludovic Orban: „Planul Național de Redresare și Reziliența. Avem primele observații de la Comisia Europeana. Vom discuta chiar astazi cu președintele Iohannis la ora 16, vom avea o prima discuție despre PNRR. Vom adapta și imbunatați planul pnetru a fi transmis și aprobat cat mai repede. Toate planurile…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Digi24 ca a aflat de observațiile pe care Comisia Europeana le are in legatura cu fondurile pentru irigații cuprinse in Planul Național pentru Redresare și Reziliența, dar Romania iși susține in continuare acest proiect la Bruxelles.

- ”Bancile din Romania au primit 21.825 de solicitari pentru suspendarea obligatiilor de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor de la clientii persoane fizice si juridice, in perioada 1 ianuarie-15 martie 2021, potrivit datelor Asociatiei Romane a Bancilor. Aproximativ 96% dintre aceste solicitari…