Prin intrarea in vigoare a Ordonanței de Urgența nr 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice s-a creat in cateva ministere o categorie paralela de funcționari publici care caștiga unul-doua sau chiar trei salarii in plus pentru ca sunt membri in consiliile de administrație la societațile de sub tutela respectivului minister. Unul dintre cele mai „atractive” ministere pentru administratori provizorii este cel al Transporturilor. Rotirea anuala controlata a „specialiștilor” in sinecuri administrative Ministerul Transporturilor și Infrastructurii condus de catre useristul…