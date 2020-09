Stiri pe aceeasi tema

- Echipa cotidianului Zi de Zi va reflecta duminica, 27 septembrie, in ziua alegerilor locale, pe pagina web www.zi-de-zi.ro, modul de desfașurare a procesului electoral din județul Mureș. Dupa ora 21.00, pe tot parcursul nopții de duminica spre luni, echipa Zi de Zi va prezenta caștigatorii alegerilor…

- Cotidianul Zi de Zi va prezinta, in randurile de mai jos, lista completa a candidaților inscriși in competiția pentru funcția de primar in cele 102 unitați administrativ-teritoriale din județul Mureș la alegerile locale care vor avea loc in data de 27 septembrie. Distribuția celor 318 de candidați este…

- Cotidianul Zi de Zi va propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de invațamant superior din județul Mureș, promoția 2020. In varsta de 22 de ani, Adriana Cristina Țintar este șefa de promoție a specializarii Automatica și Informatica Aplicata, din cadrul Universitații…

- Cotidianul Zi de Zi va propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unui instituții de invațamant superior din județul Mureș, promoția 2020. Ana – Maria Catalina Andronache este șefa de promoție a programului de studiu Medicina Militara, din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie,…

- Cotidianul Zi de Zi va propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de invațamant superior din județul Mureș, promoția 2020. In varsta de 22 de ani, Maria- Teofana Parasca este șefa de promoție a specializarii Cosmetica Medicala și tehnologia produsului cosmetic din…

- Ultima informare din partea Ministerului Educației arata ca școala va incepe in 14 septembrie, dar inca nu este clar in ce condiții se vor desfașura cursurile. Primariile s-au pregatit ca in fiecare an, iar in plus au adaugat pe lista de cheltuieli dezinfectanții și materialele necesare pentru amenajarea…

- Cotidianul Zi de Zi va propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Anca Roxana Giurgiu a absolvit Școala Gimnaziala “Augustin Maior” din Reghin cu media 10 pe parcursul celor patru ani de studiu. Reporter: Cum te-ai descrie in cateva randuri? Anca Roxana…

- Cotidianul Zi de Zi va propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Darius Balan a absolvit Școala Gimnaziala ”Miron Neagu” – structura ”Nicolae Iorga” din Sighișoara cu media generala pe parcursul celor 4 ani de gimnaziu de 9,97. Reporter: Cum te-ai…