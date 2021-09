Exclusiv. Casa Agroalimentară Unirea își face strategia pe următorii patru ani. Cu un CA cu mandat prelungit și doi angajați Anul 2021 este un decisiv pentru viitorul Casei de Comerț Agroalimentar Unirea, un proiect anunțat la finele anului 2018 de catre fostul ministru al Agriculturii Petre Daea. Daca in perioada de glorie, Casa Unirea avea undeva la 60 de salariați și planuri mari de investiții – rețea de 80 de aprozare cu produse romanești, un depozit regional și Bursa de Pește la Tulcea, acum pe statele de plata mai sunt doar doi salariați, iar viitorul depinde de strategia ce va fi conturata de noul consiliu de administrație. Confruntata cu numeroase litigii in instanța, in primul rand, de munca, Casa Agroalimentara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

