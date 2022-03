Stiri pe aceeasi tema

- Noile previziuni din aprilie ale Fondului Monetar International vor arata ca razboiul din Ucraina va incetini cresterea economiei mondiale, dar nu va provoca o recesiune globala, a afirmat marti directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, transmite Reuters. Vorbind la un eveniment online gazduit…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Peste 2.500 de locuitori ai orasului portuar Mariupol, situat la Marea Neagra, au fost ucisi de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, declara luni, intr-un interviu televzat, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Oleksii Arestovici, relateaza AFP. Arestovici precizeaza ca…

- Nopatea de joi spre vineri, a opta de cand Rusia a declanșat razboiul din Ucraina, s-a dovedit una extrem de grea. Conflictele armate au continuat in mai multe zone, in vizor fiind o centrala atomica. Forțele ruse bombardeaza centrala nucleara Zaporijjea din Enerhodar, un oraș de pe raul Dnipro. Centrala…

- Autoritațile romane și partenerii din UE și NATO iau in calcul un conflict de lunga durata intre Ucraina și Rusia. Conform unui inalt oficial din Guvernul Romaniei, dupa cinci zile de conflict, in urma analizei situației se considera ca ar fi vorba de un razboi „pe termen mediu și lung”, detaliind ca…

- Ministerul Apararii de la Kiev susține ca peste 5.000 de soldați ruși au fost uciși in primele patru zile de lupte din Ucraina, relateaza BBC . Intr-o declarație postata pe Facebook, oficialii ucraineni au declarat ca aproximativ 5.300 de soldați ruși au fost uciși și au susținut ca 191 de tancuri,…

- Pe langa teama și furia ca viața le-a fost data peste cap, un nou cuvant incepe sa-și faca loc in vocabularul de zi cu zi a ucrainenilor: criza. Deocamdata, aprovizionarea cu alimente decurge bine, dar cea cu combustibil este tot mai dificila. Medicamentele nu sunt o problema dar spitalele au nevoie…

- Ambasada Ucrainei in Marea Britanie a negat informația aparuta in presa britanica, potrivit careia țara e dispusa sa renunțe la obiectivul sau de a intra in NATO, daca astfel va fi evitat razboiul cu Rusia. „Planurile de a adera la NATO raman neschimbate. Acest lucru e stipulat clar in Constituția noastra.…