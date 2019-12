Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, pana in prezent, MAE a propus 714 sectii de votare care vor fi organizate in strainatate pentru organizarea alegerilor prezidentiale in strainatate, arata un comunicat al ministerului, transmis Agerpres. Misiunile diplomatice si oficiile consulare continua demersurile pentru identificarea…

- ”Ochii de aur merg in Romania, Germania și America”, titreaza azi Neue Zurcher Zeitung (NZZ), cel mai prestigios cotidian din Elveția și unul dintre cele mai influente ziare de calitate de limba germana din Europa.

- O nava propulsata 100% electric ar putea face, peste trei ani, legatura dintre Tulcea si comunitatile izolate ale Deltei Dunarii, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei pentru Electromobilitate din Romania (AERO), Tudor Rosca, reprezentant al unei firme din Bucuresti. Nava…

- Peste 6.000 de romani s-au inscris in anul 2019 in Registrul donatorilor, care numara in prezent 66.128 de persoane. In Romania, in fiecare an, 3 persoane la 100.000 locuitori sunt diagnosticate cu cancere de sange iar singura soluție terapeutica o reprezinta transplantul de celule stem hematopoietice.…

- Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, ataca dur familia Iorgulescu, dupa ce Mario, fiul șefului LPF, Gino Iorgulescu, a ucis un tanar in mașina caruia a intrat in plin dupa ce a pierdut controlul bolidului Aston Martin, pe care il conducea sub influența alcoolului și drogat…

- USR aminteste, intr-un comunicat, ca daca Executivul PSD nu intervine, maine, 11 septembrie, la miezul noptii, expira termenul pana la care romanii din Diaspora se pot inregistra fie pentru vot in sectie, fie pentru vot prin corespondenta pe https://www.votstrainatate.ro/.Pana in acest…