- Marius Șumudica (48 de ani), unul dintre cei mai in voga antrenori romani ai ultimilor ani, are un Craciun de coșmar. Mai exact, imediat cum a revenit in București pentru a fi alaturi de familie, a și ajuns la spital! Unde este și in prezent, doctorii de la Spitalul Floreasca transmițandu-i sa nu paraseasca…

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, iși continua forma buna din Turcia și s-a impus azi, 3-0 cu Kayserispor, fosta echipa a antrenroului roman. Șumi a fost eliminat in minutul 71. Dupa 15 etape, Gaziantep e pe 10, cu 20 de puncte, la 6 puncte de locul 4. Vezi AICI clasamentul din Turcia „Sunt…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a avut o reacție deplasata in timpul conferințe de presa de la finalul egalului alb cu Konyaspor. Federația turca l-a suspendat o etapa pe roman. Comisia de Disciplina a Federației din Turcia a analizat astazi cazul și a decis ca „Marius Șumudica,…

- Gaziantep, formația antrenata de Marius Șumudica, a remizat in deplasarea de la Konyaspor, scor 0-0. Antrenorul roman a fost implicat intr-un conflict virulent cu fanii oaspeților și s-a dezlanțuit la conferința de presa de la final. Vezi AICI clasamentul actualizat din prima liga a Turciei! Marius…

- Gaziantep Gazisehir, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, duminica, pe propriul teren, de Denizlispor, scor 1-2, in cadrul etapei a 13-a a primei ligi din Turcia. La finalul partidei, tehnicianul roman a fost la un pas de a se incaiera cu fanii formatiei sale, dupa ce acestia l-au insultat.

- Etapa a 13-a a primei ligi din Turcia a fost cu ghinion pentru Marius Sumudica! Echipa pregatita de antrenorul roman, Gaziantep Gazisehir, a fost invinsa, „acasa”, de Denizlispor, 1-2. La finalul partidei, „Sumi” a vruta sa se bata cu fanii formatiei sale, dupa ce acestia l-au insultat.

- Marius Șumudica, antrenorul celor de la Gaziantep Gazisehir, a marturisit in presa din Turcia ca a primit oferte de la echipe din Arabia, insa a optat pentru continuitate. „Am primit multe oferte din Arabia Saudita. Am numai 47 de ani si multe lucruri de facut aici, asa ca nu ma gandesc acum sa plec…

- Gaziantep Gazisehir, formația lui Marius Șumudica, a pierdut in fața celor de la Istanbul Basaksehir, echipa favorita a președintelui Erdogan, scor 1-2, in cadrul etapei a șaptea din prima liga a Turciei (DETALII AICI). Antrenorul roman acuza arbitrul ca nu l-a avertizat si pe capitanul oaspetilor la…