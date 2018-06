Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice a transmis contribuabililor persoane fizice prin posta o scrisoare personalizata, care contine informatii ce permit inregistrarea in Spatiul Privat Virtual (SPV) de la orice dispozitiv conectat la internet. Aceasta metoda permite contribuabilor acces la informatii…

- Ilie Nastase (71 de ani) a fost prins vineri, 25 mai, conducand sub influența bauturilor alcoolice (vezi detalii AICI!). Antena 3 a prezentat astazi filmul incatușarii, in care fostul mare tenismen folosește un limbaj injurios. Filmul complet al conflictului dintre Ilie Nastase și polițiști poate…

- Liderul PNL Alba, Mircea Hava, prim-vicepresedinte al partidului, a declarat, joi, ca Ludovic Orban nu ar fi trebuit sa solicite un vot in Biroul Executiv pentru sustinerea plangerii penale la adresa premierului Viorica Dancila. Hava a completat ca are aceeasi pozitie ca si secretarul general al PNL,…

- Cei care au dosare constituite in temeiul Legii nr. 10 din 2001 la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor se pot adresa instantei pentru a le stabili despagubirile la care au dreptul, a informat Asociatia pentru Proprietate Privata (APP), prin intermediul unui comunicat. "Desi in mai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus, referitor la pedeapsa ceruta in cazul sau de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in dosarul privind angajarile fictive din DGASPC, ca "asa cer procurorii tot timpul, mai ales pentru persoanele pe care le apreciaza foarte mult".Citește și: Dragnea LAUDA…

- Liviu Dragnea s-a oprit si in cadrul conferintei de presa de dupa Biroul politic National al PSD-ului la recenta declaratie facuta de catre seful statului adresa premierului, afirmatie considerata a fi cu iz amenintator. Chiar si asa, insa, Liviu Dragnea a tinut sa spuna ca social-democratii nu vor…

„Prea mult 4 lei o ora, pentru o mașina de 100.000E?", s-a intrebat cititorul nostru, care ne-a trimis doua imagini ce nu mai au nevoie de nicio descriere. Potrivit site-urilor de specialitate, un BMW Seria 7 costa de la 90.000 de euro in sus, in funcție de dotari.