- Jumatate din populatia adulta a Uniunii Europene a fost vaccinata cu cel putin o doza a unor seruri anti-COVID-19, a anuntat joi Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, relateaza DPA. „In Europa, mai mult de 50% din populatia adulta a primit cel putin o doza de vaccin”, a declarat ea intr-o…

- UE a aprobat modelul certificatului de sanatate cu care se va calatori in Europa. Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene au aprobat, aseara, la Consilul Extraordinar, desfasurat timp de doua zile, la Bruxelles, certificatul de sanatate care ar trebui sa permita redeschiderea frontierelor…

- Sefii de stat si de guvern din tarile membre au salutat acordul obtinut la nivelul Uniunii Europene cu privire la certificatul digital COVID, iar presedintele Klaus Iohannis a spus ca Romania se pronunta in favoarea implementarii rapide si unitare a acestuia. El a insistat asupra faptului ca utilizarea…

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a afirmat, marti, ca ritmul de vaccinare anticoronavirus s-a intensificat in spatiul Uniunii Europene, anunța Mediafax. "Vaccinarea capata viteza in Uniunea Europeana: tocmai am depasit 150 de milioane de vaccinari. Un sfert dintre europeni…

- Turiștii americani ar putea sa calatoreasca din nou in vacanța in Europa incepand din aceasta vara daca se vaccineaza impotriva Covid-19. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene a sugerat ca americanii care și-au finalizat schema de vaccinare vor putea vizita Uniunea Europeana, relateaza…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminica ca americanii care au fost vaccinati impotriva COVID-19 ar trebui sa poata calatori in Europa in aceasta vara, ceea ce inseamna o reducere a restrictiilor de calatorie existente in prezent, informeaza Reuters si dpa. Ursula von…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pana acum la nivelul Uniunii Europene au fost administrate 100 de milioane de doze de vaccin anti-Covid-19. Uniunea Europeana va achiziționa inca 50 de milioane de doze de vaccin anti-coronavirus de la Pfizer/BioNTech pana la sfarșitul lunii…

- Ursula von der Leyen a solicitat joi țarilor din Uniunea Europeana sa creeze ”fara intarziere” infrastructura neceasara pentru utilizarea certificatelor digitale de calatorie. Președintele Comisiei Europene a transmis ca acestea ar putea fi introduse pana la vara. Liderul european a solicitat, de asemenea,…